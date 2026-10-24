Beylikdüzü açıklarında arızalanan tekne 4 kişiyle Mimarsinan Barınağı'nda emniyete alındı

Beylikdüzü açıklarında arızalanan tekne 4 kişiyle Mimarsinan Barınağı'nda emniyete alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beylikdüzü açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekne, KEGM-8 hızlı tahlisiye botunca yedeklenerek Mimarsinan Balıkçı Barınağı'nda emniyete alındı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, teknenin bu şekilde kurtarıldığını bildirdi.
Beylikdüzü açıklarında arızalanan ve içerisinde 4 kişi bulunan teknenin Mimarsinan Balıkçı Barınağı'nda emniyete alındığı bildirildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Beylikdüzü önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan 6 metre boyundaki tekne, KEGM-8 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Mimarsinan Balıkçı Barınağı'nda emniyete alındı." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
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