Beylikdüzü Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısında Beslenme Saati Uygulaması Hakkında Bilgiler Paylaşıldı - Son Dakika
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Beylikdüzü Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısında Beslenme Saati Uygulaması Hakkında Bilgiler Paylaşıldı

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Temmuz Ayı Meclis Toplantısı'nda Beslenme Saati Uygulaması hakkında bilgileri paylaştı. Uygulama ile bugüne kadar 450 bin paketi çocuklara ulaştırdıklarını ve yaklaşık 45 milyon TL'lik bir sosyal destek sağladıklarını belirten Çalık, okulların açılmasıyla birlikte uygulamanın devam edeceğini söyledi. Ayrıca, Çalık konuşmasında çocuk dostu bir kent olma hedeflerini de vurguladı.

01.07.2024 16:58  Güncelleme: 20:10
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(İSTANBUL)- Beylikdüzü Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık başkanlığında gerçekleşti. Beslenme Saati Uygulaması hakkında bilgileri kamuoyuyla paylaşan Başkan Çalık, "Uygulama ile bugüne kadar Beylikdüzü'nde 450 bin paketi çocuklara ulaştırdık ve yaklaşık 45 milyon TL'lik bir sosyal destek sağladık. Okulların açılmasıyla birlikte uygulamamız kaldığı yerden devam edecek" dedi.

Beylikdüzü Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı. Açılış konuşmasına haziran ayında şehit olan askerleri rahmet ve minnetle anarak başlayan Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, temmuz ayındaki önemli gün ve haftalara da değindi. Başkan Çalık, "Beylikdüzü'nü ve ülkemizi geleceğe taşıyacak, uluslararası arenada güçlendirecek Beijing-Daxing Havalimanı Kenti ve Beylikdüzü arasında 'Kardeş Şehir' protokolü imza ve iş birliği töreni gerçekleştirdik. Teknoloji transferi, kültürel alışveriş ve ekonomik iş birliklerimizin temelini oluşturacak bu anlaşmada, emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Ülkemiz adına gurur verici bir iş birliği oldu" diye konuştu.

"45 milyon TL'lik sosyal destek sağladık"

Mehmet Murat Çalık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Okulların kapanmasıyla birlikte Beslenme Saati uygulamamıza eylül ayına kadar ara veriyoruz. Beslenme Saati hem çok gurur duyduğumuz hem de içimizi kanatan bir meseledir. Uygulamadan faydalanan çocuklarımızın sayısının artmasından asla gurur duymuyoruz. Bunun aksine, sayının azalmasından mutlu olduğumuz bir işi yapıyoruz. Bugüne kadar 450 bin paketi çocuklara ulaştırdık ve yaklaşık 45 milyon TL'lik bir sosyal destek sağladık. Okulların açılmasıyla birlikte, uygulamamız kaldığı yerden devam edecek. Durmasına, aksamasına asla müsaade etmeyeceğim. Beylikdüzü'nde hiçbir çocuğun kaderi yoksulluk olmayacak. Türkiye'de çocukların yüzde 12'sinin yetersiz beslendiğini, beslenme çantaları bomboş okula giden çocukların yaşadığı hayal kırıklığını ve isyanını unutmamalıyız."

"Hedefimiz çocuk dostu bir kent olmak"

Konuşmasında ilçede her mahalleye bir kreş hedefiyle yola çıktıklarını da dile getiren Başkan Çalık, "Kadınların sırtındaki bakım yükünü azaltmak ve çocuklarımıza eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için yola çıktık. 'Yuvamız Beylikdüzü' çatısı altında Mutlu Çocuk Merkezimizi tamamladık. Çocuklarımıza yatırım, geleceğimize yatırım demek ve bu bilinçle Beylikdüzü, önce çocuklarımız için nefes olsun istiyoruz. Hedefimiz, çocuk dostu bir kent olmak. Çocukların mutluluklarını, gözlerindeki pırıltıyı gördükçe ne kadar doğru bir iş yaptığımızı görmüş oluyoruz" dedi.

CHP, AK Parti ve MHP grup başkanvekillerinin de gündem dışı söz aldığı meclis toplantısının ikinci oturumunun 4 Temmuz Perşembe günü saat 10.00'da yapılmasına karar verildi.

Belediye Meclisi, bir aylık tatilin ardından çalışmalarına eylül ayında başlayacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beylikdüzü Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısında Beslenme Saati Uygulaması Hakkında Bilgiler Paylaşıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beylikdüzü Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısında Beslenme Saati Uygulaması Hakkında Bilgiler Paylaşıldı - Son Dakika
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