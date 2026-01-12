Beylikdüzü Belediyesi, Beklenen Kar Yağışı Öncesinde Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
Beylikdüzü Belediyesi, Beklenen Kar Yağışı Öncesinde Hazırlıklarını Tamamladı

12.01.2026 11:45  Güncelleme: 13:40
Beylikdüzü Belediyesi, beklenen kar yağışı öncesinde tüm tedbirlerini alarak, 7/24 hizmet verecek ekipler ile hazırlanıyor. Belediye ekipleri, yolların açık tutulması için sürekli sahada olacak ve vatandaşlara tuz desteği sağlanacak.

(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi, beklenen kar yağışı öncesinde hazırlıklarını tamamlayarak, tedbirlerini aldı. Belediye Başkan Vekili Önder Serkan Çebi, gece nöbetindeki personeli ziyaret ederek, hazırlıkları yerinde inceledi.

Beylikdüzü Belediyesi, beklenen kar yağışı nedeniyle oluşabilecek aksaklıklara karşı teyakkuza geçti. Belediye ekipleri, olası olumsuzluklara karşı 7/24 esasına göre görev yapacak. İlçedeki yolların açık tutulması ve günlük yaşamın aksamaması için greyder, tuzlama araçları, kar küreme araçları ve kombine araçlardan oluşan ekipler sürekli sahada olacak.

Karla mücadele çalışmaları kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile talep eden vatandaşlara tuz desteği sağlanırken, bölgede görev yapan kar küreme araçlarının tuz dolum işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla eski Beylik Pazarı alanında kepçe (kato) bulunduruluyor.

Sahada gece denetimi

Çalışmalar devam ederken Başkan Vekili Çebi, gece nöbetindeki personeli ziyaret ederek sahadaki çalışmaları yerinde inceledi. Çebi, ekiplerden yürütülen hazırlıklar ve alınan önlemlere ilişkin bilgi alarak, olası olumsuzluklara karşı koordinasyonun önemine dikkati çekti.

Vatandaşlar için 7/24 destek

İlçe sakinleri, kar ve kötü hava koşullarının yol açabileceği her türlü olumsuz durumda Beylikdüzü Belediyesi'nin çağrı merkezi ve sosyal medya hesapları üzerinden yetkililere ulaşabilecek. 444 09 39 numaralı çağrı merkezi, kar yağışı süresince tüm ihbar ve talepleri alarak vatandaşlara destek sağlayacak.

Kaynak: ANKA

