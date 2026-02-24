Beylikdüzü Belediyesi, Bu Yıl da Ramazanda İhtiyaç Sahibi Ailelere Desteğini Sürdürüyor - Son Dakika
24.02.2026 15:19  Güncelleme: 17:01
Beylikdüzü Belediyesi, ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve erzak desteği sağlamaya devam ediyor. Yardım kolileri, belediye ekipleri tarafından ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırılıyor.

(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi, ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere yönelik gıda ve erzak desteğini bu yıl da sürdürüyor. Hazırlanan yardım kolileri, belediye ekipleri tarafından ilçe genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine teslim ediliyor.

Beylikdüzü Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik gıda ve erzak desteğini sürdürüyor. Her yıl düzenli olarak hazırlanan ve temel gıda ürünlerinden oluşan yardım kolileri, bu yıl da ekipler tarafından ilçe genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine teslim ediliyor.

Ramazan ayı boyunca gıda desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar taleplerini, belediyenin 444 09 39 numaralı çağrı merkezini arayarak veya sosyal medya hesapları üzerinden iletebiliyor. Başvuruların ardından ise tespiti yapılan ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolileri belediye ekipleri tarafından ulaştırılıyor.

Ramazan ayı boyunca devam edecek dağıtımların ilk etabı belediyenin tüm başkan yardımcıları, birim müdürleri ve ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Belediye Başkan Vekili Önder Serkan Çebi de dağıtım öncesi ekiplerle Beylikdüzü Afet Anı Koordinasyon ve Lojistik Merkezi'nde bir araya gelerek çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

"Bu ramazanda da komşularımızın yanındayız"

Her yıl olduğu gibi bu ramazanda da ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olduklarını dile getiren Çebi, "Ramazanın manevi ikliminde, dayanışma için bir aradayız. Hazırladığımız gıda kolileri, komşularımıza uzanan bir selam ve umuttur. Çalışma arkadaşlarımız bugün yola çıkıp komşularımıza selamımızı götürecek. Bu dayanışmayı her yıl Başkanımız Sayın Mehmet Murat Çalık'ın öncülüğünde yaşatıyorduk. Kendisi şu an haksız yere tutuklu bulunuyor ama onun enerjisi yüreğimizde. Zor günler birlikte aşılır. Biz bu ramazanda da komşularımızın yanındayız. Ramazanın hepimize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Hayırlı ramazanlar" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
