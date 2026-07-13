Beylikdüzü'nde Afet Gönüllülerine Kapsamlı Eğitim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beylikdüzü'nde Afet Gönüllülerine Kapsamlı Eğitim

13.07.2026 15:51  Güncelleme: 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylikdüzü Belediyesi, afet gönüllüleri ve vatandaşlara yönelik düzenlediği eğitim programında arama kurtarma ve enkaz uygulamalarıyla teorik bilgileri sahada deneyimletti.

(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi, afetlere karşı hazırlıklı bir toplum oluşturma hedefi doğrultusunda yürüttüğü eğitim çalışmalarına devam ediyor. Beylikdüzü Afet Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda katılımcılar, arama kurtarma süreçlerinden enkaz uygulamalarına kadar birçok konuda deneyim kazanma fırsatı buldu.

Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü Afet Eğitim Merkezi'nde düzenlediği program kapsamında afet gönüllüleri ve talepte bulunan vatandaşları bir araya getirdi. Nefes Arama Kurtarma Ekibi eğitmenleri tarafından gerçekleştirilen programda katılımcılar, afetlere hazırlık ve müdahale süreçlerine ilişkin kapsamlı bilgiler edindi.

Öte yandan, Afet Farkındalık Eğitimi'nde olası afet durumlarında alınması gereken önlemler ele alınırken, Temel Arama Kurtarma Eğitimi'nde ise güvenli müdahale yöntemleri ve ekip çalışmasının önemi anlatıldı. Eğitim süresince katılımcılar, olası risklere karşı doğru hareket etme yöntemleri konusunda da bilgilendirildi.

TEORİK BİLGİLER SAHADA UYGULANDI eorik

Eğitimin uygulama bölümünde oluşturulan enkaz alanında bir araya gelen katılımcılar, arama kurtarma çalışmalarında kullanılan temel teknikleri deneyimleme fırsatı buldu. Gerçek koşullara yakın senaryolar eşliğinde gerçekleştirilen uygulamalar sayesinde gönüllüler, ekip koordinasyonu, güvenli çalışma yöntemleri ve enkazda hareket kabiliyeti konusunda pratik kazanırken, afet anlarında üstlenebilecekleri rollere ilişkin de farkındalık elde etti.

Kaynak: ANKA

Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde Afet Gönüllülerine Kapsamlı Eğitim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 yaşındaki Nehir Usta çıraklarına ders veriyor 15 yaşındaki Nehir Usta çıraklarına ders veriyor
Bangladeş’te sel ve toprak kayması: 44 ölü Bangladeş'te sel ve toprak kayması: 44 ölü
Nijerya’nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü
Bakan Gürlek kazandığı tazminatı Kızılay’a bağışladı Bakan Gürlek kazandığı tazminatı Kızılay'a bağışladı
Ünlü dövüşçü, kendisini trollemeye çalışan YouTuber’ı kaldırıp çalılara fırlattı Ünlü dövüşçü, kendisini trollemeye çalışan YouTuber’ı kaldırıp çalılara fırlattı
FIFA’dan Dünya Kupası için yeni plan Takım sayısı yeniden artırılıyor FIFA'dan Dünya Kupası için yeni plan! Takım sayısı yeniden artırılıyor

16:19
İran’dan ABD’ye jet yanıt, bölge ülkelerine tehdit
İran'dan ABD'ye jet yanıt, bölge ülkelerine tehdit
15:21
Trump: Hürmüz Boğazı’nı ele geçiriyoruz, ücret alacağız
Trump: Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz, ücret alacağız
15:06
Özgür Özel ve ekibi, kurultay yapılması için mahkemeye başvuruyor
Özgür Özel ve ekibi, kurultay yapılması için mahkemeye başvuruyor
14:59
Gözaltına alınan Haluk Levent’ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin
Gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin
14:43
Dev market zincirine ikinci şok Aynı şube yeniden mühürlendi
Dev market zincirine ikinci şok! Aynı şube yeniden mühürlendi
14:37
Ankara’da 5 ayrı FETÖ soruşturması 80 aktif polis için gözaltı kararı var
Ankara'da 5 ayrı FETÖ soruşturması! 80 aktif polis için gözaltı kararı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 16:32:49. #7.12#
SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde Afet Gönüllülerine Kapsamlı Eğitim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.