Özel bakım merkezinde ölüm ve işkence! Bakanlık kapısına kilidi vurdu

İstanbul'daki özel bir bakım merkezine yönelik ortaya atılan korkunç iddialar kamuoyunu ayağa kaldırdı. Basına yansıyan haberlere göre, otizmli çocuklar merkezde aç bırakılıyor, çıplak dolaştırılıyor, darp ediliyor ve hatta birbirlerinin dışkısını yemeye zorlanıyordu. İddialara göre, şiddete maruz kalan engelli bireylerden biri hayatını kaybetti.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, iddiaların ardından yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, merkezle ilgili ihbarların ardından il müdürlüğü tarafından acilen teftiş başlatıldığı belirtildi.

İhmali bulunan personelin iş akitlerinin feshedildiği ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu vurgulandı.

ÖZEL BAKIM MERKEZİ KAPATILDI

Bakanlık, "Söz konusu özel bakım merkezine yönelik kapatma kararı alınmıştır. Burada kalan engelli bireyler farklı merkezlere nakledilmeye başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, dava sürecine bizzat müdahil olunacağı ve ihmali bulunanların en ağır cezayı alması için sürecin titizlikle takip edileceği belirtildi.