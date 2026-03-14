Beylikdüzü Belediyesi'nden Sağlık Çalışanlarına Özel İftar Programı

(İSTANBUL)- Beylikdüzü Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçede görev yapan sağlık çalışanları ve aileleri için iftar programı düzenledi.

Beylikdüzü Belediyesi, ilçede görev yapan sağlık çalışanları ve ailelerini iftar programında bir araya getirdi. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleşen programa, Beylikdüzü Belediyesi Meclis 1. Başkan Vekili Serdal Mumcu'nun yanı sıra belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürleri de katıldı. Buluşmada sağlık çalışanları aynı sofrada oruçlarını açarak birlik ve dayanışma mesajı verdi.

"Vatandaşlarımızın huzuru ve rahatlığı için sonuna kadar çalışmaya devam edeceğiz"

Beylikdüzü Belediyesi Meclis 1. Başkan Vekili Serdal Mumcu, şöyle konuştu:

"2014 yılında Beylikdüzü'nde gerçekleşen değişimle birlikte kurulan Sağlık İşleri Müdürlüğümüz, bu zamana kadar sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak, özellikle dezavantajlı gruplara destek olmak amacıyla hizmetlerini yürütüyor. Bugüne dek belediyemiz tarafından on binlerce kişiye sağlık hizmeti sunulurken özellikle koruyucu sağlık, evde bakım ve rehabilitasyon alanlarında yoğun çalışmalar yapıldı. Bu süreçte sağlık hizmetleri, sosyal belediyecilik anlayışıyla geliştirilmiş ve ilçe halkının yaşam kalitesi hedeflenmiştir. Tüm bu çalışmalar 2014 yılında başladı, 2019 yılında 'Beylikdüzü Aklı' ile en üst seviyeye ulaştı. Yılmadan, bıkmadan, usanmadan Beylikdüzü'nde yaşayan tüm vatandaşlarımızın huzuru ve rahatlığı için sonuna kadar çalışmaya devam edeceğiz. Sağlık verilen en önemli ama en zor hizmetlerden biridir. Bu vesileyle tüm sağlık emekçilerimizin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Allah tüm sağlık çalışanlarımızı başımızdan eksik etmesin."