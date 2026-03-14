Beylikdüzü Belediyesi'nden Sağlık Çalışanlarına Özel İftar Programı - Son Dakika
14.03.2026 13:41  Güncelleme: 14:45
Beylikdüzü Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanları ve aileleri için düzenlediği iftar programında birlik ve dayanışma mesajı verildi.

(İSTANBUL)- Beylikdüzü Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçede görev yapan sağlık çalışanları ve aileleri için iftar programı düzenledi.

Beylikdüzü Belediyesi, ilçede görev yapan sağlık çalışanları ve ailelerini iftar programında bir araya getirdi. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleşen programa, Beylikdüzü Belediyesi Meclis 1. Başkan Vekili Serdal Mumcu'nun yanı sıra belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürleri de katıldı. Buluşmada sağlık çalışanları aynı sofrada oruçlarını açarak birlik ve dayanışma mesajı verdi.

"Vatandaşlarımızın huzuru ve rahatlığı için sonuna kadar çalışmaya devam edeceğiz"

Beylikdüzü Belediyesi Meclis 1. Başkan Vekili Serdal Mumcu, şöyle konuştu:

"2014 yılında Beylikdüzü'nde gerçekleşen değişimle birlikte kurulan Sağlık İşleri Müdürlüğümüz, bu zamana kadar sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak, özellikle dezavantajlı gruplara destek olmak amacıyla hizmetlerini yürütüyor. Bugüne dek belediyemiz tarafından on binlerce kişiye sağlık hizmeti sunulurken özellikle koruyucu sağlık, evde bakım ve rehabilitasyon alanlarında yoğun çalışmalar yapıldı. Bu süreçte sağlık hizmetleri, sosyal belediyecilik anlayışıyla geliştirilmiş ve ilçe halkının yaşam kalitesi hedeflenmiştir. Tüm bu çalışmalar 2014 yılında başladı, 2019 yılında 'Beylikdüzü Aklı' ile en üst seviyeye ulaştı. Yılmadan, bıkmadan, usanmadan Beylikdüzü'nde yaşayan tüm vatandaşlarımızın huzuru ve rahatlığı için sonuna kadar çalışmaya devam edeceğiz. Sağlık verilen en önemli ama en zor hizmetlerden biridir. Bu vesileyle tüm sağlık emekçilerimizin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Allah tüm sağlık çalışanlarımızı başımızdan eksik etmesin."

Kaynak: ANKA

Beylikdüzü Belediyesi, Yerel Haberler, Tıp Bayramı, Etkinlikler, Belediye, 14 Mart, Güncel, İftar, Son Dakika

Cem Uzan, Fransa’da 68 milyar dolarlık tazminat davasını kaybetti Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık tazminat davasını kaybetti
Anne ve anneannesini 110 parçaya ayırıp uzuvlarını camdan atan Rabia’nın cezası belli oldu Anne ve anneannesini 110 parçaya ayırıp uzuvlarını camdan atan Rabia'nın cezası belli oldu
Galatasaray yayın geliri için Tahkim’e gidiyor Galatasaray yayın geliri için Tahkim'e gidiyor
Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Sadettin Saran, ara transfer döneminde görüştüğü forvetlerin ismini verdi Sadettin Saran, ara transfer döneminde görüştüğü forvetlerin ismini verdi

13:31
AK Partili Ali Şahin: Netanyahu Mescid-i Aksa’yı yıkmak için bu savaşı peydahladı
AK Partili Ali Şahin: Netanyahu Mescid-i Aksa'yı yıkmak için bu savaşı peydahladı
13:11
Trump: İran anlaşma istiyor ama bunu kabul etmem
Trump: İran anlaşma istiyor ama bunu kabul etmem
13:00
7 ülkeden eşzamanlı askeri yığınak
7 ülkeden eşzamanlı askeri yığınak
12:47
Savaşta bir ilk ABD ve İsrail’in ardından bir ülke daha İran’a saldırdı
Savaşta bir ilk! ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı
12:32
ABD, adım adım kara savaşına hazırlanıyor Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor
ABD, adım adım kara savaşına hazırlanıyor! Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor
12:21
Ayşegül Eraslan’ın ölümünde kan donduran iddia Arkadaşı otopsi raporunu paylaştı
Ayşegül Eraslan'ın ölümünde kan donduran iddia! Arkadaşı otopsi raporunu paylaştı
