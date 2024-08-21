Beylikdüzü'nde Velilerden İlkokul ve Ortaokul Birleşmesine Tepki - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Velilerden İlkokul ve Ortaokul Birleşmesine Tepki

Beylikdüzü\'nde Velilerden İlkokul ve Ortaokul Birleşmesine Tepki

Beylikdüzü'nde, çocuklarının eğitim gördüğü ilkokula başka ortaokul öğrencilerinin de geleceğini öğrenen veliler, duruma tepki göstererek kararın iptal edilmesini istedi. Veliler, okulun fiziki imkanlarının ve bulunduğu sokağın ikili eğitime uygun olmadığını belirtti.

21.08.2024 16:46
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Beylikdüzü'nde, çocuklarının eğitim gördüğü ilkokula başka ortaokul öğrencilerinin de geleceğini öğrenen veliler, duruma tepki göstererek kararın iptal edilmesini istedi.

Yakuplu Mahallesi'ndeki Çağdaş Yaşam Profesör Ahmet Merdivenci İlkokulu'nda çocuklarıyla eylem yapan bir grup veli, okullarının fiziki imkanlarının ve bulunduğu sokağın ikili eğitime uygun olmadığını belirtti.

Okul bahçesi ve sokağın çok dar, çevresinde ise inşaatların olmasından şikayet eden veliler, şu an bile giriş çıkışlarda sorun yaşandığını, iki okulun aynı binada eğitime devam etmesinin çevrede trafik ve güvenlik sorununu artabileceğine dikkati çekti.

Kararın öğrencilerin eğitimini de olumsuz etkileyeceğini dile getiren veliler, bu nedenle ikili eğitim için çevresi ve şartları daha müsait olan okulların tercih edilmesini talep etti.

Grup adına açıklama yapan Turan Aksoylar, okulun fiziki yapısının ilkokul öğrencilerine göre yapıldığını ve geçen yıl eğitim-öğretime açıldığını belirterek, "Bu okulda ortaokul öğrencilerinin okuması mümkün değil çünkü sıralarımız, koridorlarımız, bahçemiz ilkokul öğrencilerine göre yapılmış." dedi.

Sokağın fiziksel imkanının iki okulun birleştirilmesi için uygun olmadığını dile getiren Aksoylar, şunları kaydetti:

"Öte yandan okulumuzda anaokulu açılmıştır. Anaokulu öğrencileri 4, 5, 6 yaşında. Ortaokul öğrencileri 13-14 yaşında. İlkokulumuz yerine alternatif olarak Beylikdüzü'nde Azem Yükseloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi var. Burada ikili değil birleştirilerek bile eğitim görülebilir. Başka okullar da var." ifadelerini kullandı.

Veliler, karardan dönülmesini istedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde Velilerden İlkokul ve Ortaokul Birleşmesine Tepki - Son Dakika

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