Beylikova Barajı'nda Su Depolama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Beylikova Barajı'nda Su Depolama Çalışmaları Devam Ediyor

13.01.2026 13:18  Güncelleme: 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylikova Belediyesi, Beylikova Barajı'nda yoğun su depolama çalışmaları yaparak tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak için önemli bir adım atıyor. Gece gündüz çalışan dört büyük pompa ile Porsuk Çayı'ndan baraja yaklaşık 6 milyon metreküp su aktarılırken, toplamda 15 milyon metreküp su hedefleniyor.

(ESKİŞEHİR) - Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait Beylikova Barajı'nı işleten Beylikova Belediyesi, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği amacıyla kış döneminde yoğun bir su depolama çalışması yürütüyor.

Beylikova Barajı'nda su depolama çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Porsuk Çayı'ndan gece gündüz esasına göre çalışan dört büyük pompa ile baraja su basımı yapılıyor. Çalışmalar sonucunda şu ana dek yaklaşık 6 milyon metreküp su baraja aktarıldı. Toplam su miktarı ise 15 milyon metreküp olarak hedefleniyor.

Beylikova Belediyesi ayrıca 60 bin dekar tarım arazisine tarımsal sulama suyu sağlayarak üreticilere destek veriyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Hakan Karabacak, "İlçemizin tarımsal geleceğini güvence altına almak için barajımızda su depolama çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Kış döneminde yaptığımız bu hazırlıklar, yaz aylarında çiftçimizin su sıkıntısı yaşamaması açısından büyük önem taşıyor. Hedefimiz, barajımızı en verimli şekilde doldurarak üreticilerimize güçlü bir sulama altyapısı sunmaktır" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beylikova Barajı'nda Su Depolama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir
Trump’tan NATO’ya rest: Sizi ben kurtardım Trump'tan NATO'ya rest: Sizi ben kurtardım
Şanlıurfa’da sopayla darba 4 tutuklama Şanlıurfa'da sopayla darba 4 tutuklama
Silivri’de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada Silivri'de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada
Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı
İsmi birçok takımla anılıyordu Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı İsmi birçok takımla anılıyordu! Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı

15:14
Bahçeli’nin o sözünü hatırlatan Özgür Özel’den emekliler için tarihi çağrı
Bahçeli'nin o sözünü hatırlatan Özgür Özel'den emekliler için tarihi çağrı
14:21
DEM Parti’den Bahçeli’nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
14:14
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’ndan ilk görüntü
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'ndan ilk görüntü
13:52
Yeni operasyon an meselesi Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
13:37
Adliyede kan aktı Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
13:27
Kan donduran iddia: İran’daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
Kan donduran iddia: İran'daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 15:20:22. #7.11#
SON DAKİKA: Beylikova Barajı'nda Su Depolama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.