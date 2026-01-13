(ESKİŞEHİR) - Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait Beylikova Barajı'nı işleten Beylikova Belediyesi, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği amacıyla kış döneminde yoğun bir su depolama çalışması yürütüyor.

Beylikova Barajı'nda su depolama çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Porsuk Çayı'ndan gece gündüz esasına göre çalışan dört büyük pompa ile baraja su basımı yapılıyor. Çalışmalar sonucunda şu ana dek yaklaşık 6 milyon metreküp su baraja aktarıldı. Toplam su miktarı ise 15 milyon metreküp olarak hedefleniyor.

Beylikova Belediyesi ayrıca 60 bin dekar tarım arazisine tarımsal sulama suyu sağlayarak üreticilere destek veriyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Hakan Karabacak, "İlçemizin tarımsal geleceğini güvence altına almak için barajımızda su depolama çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Kış döneminde yaptığımız bu hazırlıklar, yaz aylarında çiftçimizin su sıkıntısı yaşamaması açısından büyük önem taşıyor. Hedefimiz, barajımızı en verimli şekilde doldurarak üreticilerimize güçlü bir sulama altyapısı sunmaktır" dedi.