Beylikova Belediyesi'nden 8 Mart'a Özel Çiçek Dağıtımı

(ESKİŞEHİR)- Beylikova Belediyesi, kadınların toplumsal hayattaki emeğine dikkat çekmek amacıyla pazar yerinde çiçek dağıtımı gerçekleştirdi.

Beylikova Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla ilçede bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamda kadınların toplumsal hayattaki emeğine dikkat çekmek amacıyla pazar yerinde 1000 adet çiçek dağıtıldı. Programa, Belediye Başkanı Hakan Karabacak, İlçe Başkanı Yusuf Baykara, Kadın Kolları Başkanı Sevgi Oruç ve Belediye Meclis Üyesi Mualla Topçu Pekkal katıldı. Etkinlik çerçevesinde pazar yerindeki kadın esnafa, Beylikova Süt Fabrikası'nda çalışan kadınlara ve ES-MEK kursiyerlerine çiçek takdim edildi.

"Kadınlarımızın gayreti, toplumun temelini oluşturmaktadır"

Başkan Karabacak, kadınların toplumun her alanında büyük bir özveriyle çalıştığını belirterek, "Kadınlarımız; aileden üretime, eğitimden ekonomiye kadar hayatın her alanında emekleriyle toplumumuzun güçlenmesine katkı sağlamaktadır. Emekçi kadınlarımızın gayreti ve fedakarlığı, güçlü bir toplumun temelini oluşturmaktadır. Bu vesileyle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyor, sağlık ve mutluluk diliyorum" diye konuştu.

Belediye yetkilileri, kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel hayattaki yerini güçlendirmeye yönelik çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.