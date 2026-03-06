Beylikova Belediyesi'nden 8 Mart'a Özel Çiçek Dağıtımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beylikova Belediyesi'nden 8 Mart'a Özel Çiçek Dağıtımı

06.03.2026 13:33  Güncelleme: 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylikova Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla pazar yerinde 1000 adet çiçek dağıtarak kadınların toplumsal hayattaki emeğine dikkat çekti. Etkinlikte, Belediye Başkanı Hakan Karabacak kadınların toplumdaki önemine vurgu yaptı.

(ESKİŞEHİR)- Beylikova Belediyesi, kadınların toplumsal hayattaki emeğine dikkat çekmek amacıyla pazar yerinde çiçek dağıtımı gerçekleştirdi.

Beylikova Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla ilçede bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamda kadınların toplumsal hayattaki emeğine dikkat çekmek amacıyla pazar yerinde 1000 adet çiçek dağıtıldı. Programa, Belediye Başkanı Hakan Karabacak, İlçe Başkanı Yusuf Baykara, Kadın Kolları Başkanı Sevgi Oruç ve Belediye Meclis Üyesi Mualla Topçu Pekkal katıldı. Etkinlik çerçevesinde pazar yerindeki kadın esnafa, Beylikova Süt Fabrikası'nda çalışan kadınlara ve ES-MEK kursiyerlerine çiçek takdim edildi.

"Kadınlarımızın gayreti, toplumun temelini oluşturmaktadır"

Başkan Karabacak, kadınların toplumun her alanında büyük bir özveriyle çalıştığını belirterek, "Kadınlarımız; aileden üretime, eğitimden ekonomiye kadar hayatın her alanında emekleriyle toplumumuzun güçlenmesine katkı sağlamaktadır. Emekçi kadınlarımızın gayreti ve fedakarlığı, güçlü bir toplumun temelini oluşturmaktadır. Bu vesileyle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyor, sağlık ve mutluluk diliyorum" diye konuştu.

Belediye yetkilileri, kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel hayattaki yerini güçlendirmeye yönelik çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: ANKA

Hakan Karabacak, Kadınlar Günü, Emekçi, 8 Mart, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beylikova Belediyesi'nden 8 Mart'a Özel Çiçek Dağıtımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Eşime neden baktın“ cinayetinde karar çıktı "Eşime neden baktın?" cinayetinde karar çıktı
İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
İran, İsrail’e 1 tonluk savaş başlığı taşıyan Khorramshahr-4 füzesi fırlattı İran, İsrail'e 1 tonluk savaş başlığı taşıyan Khorramshahr-4 füzesi fırlattı
Meksika’dan Dünya Kupası için güvenlik açıklaması Meksika'dan Dünya Kupası için güvenlik açıklaması
ABD ve İsrail, Tahran’ı yerle bir ediyor ABD ve İsrail, Tahran'ı yerle bir ediyor

13:11
Savaşı boşuna çıkarmamış Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
Savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
13:02
3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü
3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü
12:56
İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı
İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı
12:39
Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı
Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı
12:25
İsrail, Beyrut’u hiç durmadan bombalıyor Ölü sayısı açıklandı
İsrail, Beyrut'u hiç durmadan bombalıyor! Ölü sayısı açıklandı
12:20
Savaşta İran’a ihanet eden Hindistan’a büyük şok
Savaşta İran'a ihanet eden Hindistan'a büyük şok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 14:04:41. #.0.5#
SON DAKİKA: Beylikova Belediyesi'nden 8 Mart'a Özel Çiçek Dağıtımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.