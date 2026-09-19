Beyoğlu'nda bankta kalan cep telefonunu alan 51 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Beyoğlu'nda bankta kalan cep telefonunu alan 51 yaşındaki şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beyoğlu'nda bir kişinin bankta unuttuğu cep telefonunun alınması üzerine gözaltına alınan 51 yaşındaki şüpheli tutuklandı. Güven timlerinin saha çalışması ve kamera incelemesiyle yakalanan şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Beyoğlu'nda, bir kişinin bankta unuttuğu cep telefonunun alınmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin bankta unuttuğu cep telefonunun çalındığına yönelik ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekiplerin saha çalışmaları ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda cep telefonunu aldığı belirlenen şüpheli M.G. (51) yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Olay, güvenlik kamerasınca da kaydedildi.
Kaynak: AA
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