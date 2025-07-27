Beyoğlu\'nda Dolmuş Kazası: 5 Yaralı

BEYOĞLU'nda seyir halindeki dolmuş, park halindeki otobüse arkadan çarptı. Kazanın ardından savrulan dolmuşun çarptığı bir kişi köprüden aşağıya düşerken yaralanan 2'si ağır 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Kamer Hatun Mahallesi, Tarlabaşı Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; akşam saatlerinde Unkapanı istikametinde seyir halinde olan dolmuş, henüz bilinmeyen nedenle yol kenarında park halinde olan otobüse arkadan çarptı. Kaldırımda yüyüyen bir kişi, kazanın ardından savrulan dolmuşun çarpmasıyla köprüden aşağıya düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalelerini olay yerinde yaptıkları 2'si ağır olmak üzere 5 yaralıyı hastaneye götürdü. İtfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.