Beyoğlu'nda Minibüs ve Otomobil Çarpıştı

Beyoğlu'nda yolcu minibüsü ve otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 5 yolcu hastaneye kaldırıldı.
İmrahor Caddesi'nde 34 M 5420 plakalı yolcu minibüsü ile 07 HRU 68 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs, refüje çıkarak tabela ve aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralanan 5 yolcu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.
