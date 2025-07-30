Beyoğlu'nda Mobilya Dükkanına Kurşunlama: İki Zanlı Tutuklandı

Beyoğlu'nda çalıntı motosiklet kullanarak mobilya dükkanını kurşunlayan 2 zanlı tutuklandı.

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, Piripaşa Mahallesi'nde 22 Temmuz'da B.P'ye (56) ait mobilyacı dükkanının motosikletle gelen şüphelilerce kurşunlandığı ihbarı üzerine çalışma yapıldı.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, saldırıyı R.T.M. (27) ve S.Y.E'nin (19) gerçekleştirdiğini tespit etti. Adresleri belirlenen şüpheliler 27 Temmuz'da gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde kar maskesi ve 13 fişek ele geçirilirken, motosikletin de çalıntı olduğu anlaşıldı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan, saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde motosikletle gelen şüphelilerin iş yerine ateş açarak uzaklaştığı yer alıyor.