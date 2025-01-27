Beyoğlu’ndaki Metruk Binada Yangın Çıktı

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Doğan Can CESUR/ -BEYOĞLU'nda 6 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Ömer Avni Mahallesi, Meclis-i Mebusan Caddesi'nde bulunan 6 katlı metruk binada çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ekibi ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangını kısa sürede söndürdü. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.