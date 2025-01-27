Beyoğlu’ndaki Metruk Binada Yangın Çıktı - Son Dakika
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Beyoğlu’ndaki Metruk Binada Yangın Çıktı

Beyoğlu’ndaki Metruk Binada Yangın Çıktı

Beyoğlu'nda metruk bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

27.01.2025 17:38  Güncelleme: 17:41
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Doğan Can CESUR/ -BEYOĞLU'nda 6 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Ömer Avni Mahallesi, Meclis-i Mebusan Caddesi'nde bulunan 6 katlı metruk binada çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ekibi ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangını kısa sürede söndürdü. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Acil Durum, Güvenlik, İtfaiye, Beyoğlu, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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