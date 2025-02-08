BEYOĞLU'nda bulunan otelin tabelasında başlayan yangın dış cepheye sıçradı. Otelde bulunan müşteriler tedbir amaçlı tahliye edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, saat 06.00 sıralarında Tomtom Mahallesi Ağa Hamamı Sokak'taki 6 katlı otelin ışıklı tabelasında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler binanın dış cephesine sıçradı. Otelde konaklayan az sayıdaki müşteri tedbir amaçlı tahliye edilirken, ihbarla gelen edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede söndürülürken, otelin dış cephesinde küçük çapta hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Beyoğlu'ndaki Otelde Yangın: Müşteriler Tahliye Edildi - Son Dakika
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