Beypazarı Belediye Başkanı Kasap, din görevlilerine teşekkür etti

Beypazarı Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla ilçede görev yapan din görevlileriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Tarihi Taşmektep'te verilen kahvaltıda konuşan Kasap, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladı.

Belediye olarak her zaman din görevlilerinin yanında olmayı sürdüreceklerini belirten Kasap, "Sizlerin yeri toplumda çok önemli, sizler de birer öğretmen görevi üstleniyorsunuz. Yaz boyunda çocuklarımıza temel dini konular başta olmak üzere, Kur'an okumasını öğrettiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum." dedi.

İlçe Müftüsü Mehmet Süsün de din görevlileri onuruna verdiği kahvaltı dolayısıyla Belediye Başkanı Kasap'a teşekkür etti.

Kahvaltıya, belediye başkan yardımcıları Aytekin Tiftikci, Vedat Işık ve diğer yetkililer katıldı.