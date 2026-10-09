Beypazarı Müftülüğü ikinci sabah namazı buluşmasını Uruş\'ta kahvaltıyla tamamladı

Beypazarı Müftülüğü ikinci sabah namazı buluşmasını Uruş'ta kahvaltıyla tamamladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beypazarı Müftülüğünün düzenlediği sabah namazı buluşmalarının ikinci durağı Uruş Mahallesi Merkez Camisi oldu. İlçe Müftüsü Mehmet Süsün'ün kıldırdığı namazın ardından katılımcılara caminin alt salonunda kahvaltı ikram edildi.
Beypazarı Müftülüğünün düzenlediği sabah namazı buluşmaları sürüyor.
Müftülüğün ilçe genelinde tertiplediği sabah namazları buluşmasının ikincisi Uruş Mahallesi Merkez Camisinde yapıldı.
Buradaki sabah namazı buluşmasına, İlçe Müftüsü Mehmet Süsün, Müftülük Müdürü Orhan Önal vaizler Muhammed Sami, Emre Çetin, bazı din görevlileri ve mahalle sakinleri katıldı.
İlçe Müftüsü Mehmet Süsün'ün kıldırdığı namazın ardından katılımcılara cami altındaki salonda kahvaltı verildi.
Kaynak: AA
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