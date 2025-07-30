Beypazarı\'nda AK Parti Toplantısı

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe başkanlığında düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, parti olarak ilçe danışma meclisi toplantılarını düzenli bir şekilde yapmaya özen gösterdiklerini söyledi.

Toplantıda alınacak kararlar ve yapılacak istişarelerin kendileri için çok kıymetli olduğunu dile getiren Aydemir, " Beypazarı hem tarihi dokusuyla hem gelenekleriyle bizler için kıymetli bir yer. İnşallah bizlerde bu ilçeye ve sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

Gazze'de yıllardır devam eden bir soykırım olduğuna işaret eden Aydemir, gıda konvoylarının engellendiğini, hastanelerin bombalandığını ve sivillerin hedef alındığını vurguladı.

Aydemir, Gazze'de insanlık dışı görüntülerin yer aldığına dikkati çekerek, "Bunun bir savaş olduğu değil de bir soykırım olduğu düşünülür. Gazze'de çocuklar ölürken de, bebekler ölürken de, insanlar bir çuval un almak için hayatlarını kaybederken, biz buna sessiz kalamayız kalmayacağız." diye konuştu.

Toplantıya, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı İbrahim Güzelgöz, AK Parti Ankara İl Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Şenkazan, AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Halil Etili ile partililer katıldı.