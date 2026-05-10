Beypazarı\'nda Yağmur Duaları Yapıldı

Ankara'nın tarihi ve tarımıyla öne çıkan ilçesi Beypazarı'nda, tarım arazilerinin verimini artırmak ve kuraklığı önlemek amacıyla geleneksel "yağmur ve şükür duaları" yapıldı.

Nisan ayı boyunca bölge genelinde sağanak geçişleri yaşanmasına rağmen, tarımsal faaliyetler için ihtiyaç duyulan yağış miktarının yetersiz kalması üzerine mahalle sakinleri bir araya gelerek dua etti.

Beypazarı'nın eski beldelerinden Kırbaşı başta olmak üzere Tacettin, Oymaağaç, Kapullu, Bağözü ve Kuyucak mahallelerinde halk, camilerde ve ören yerlerinde toplandı. Bağözü Mahallesi'ndeki etkinlikte din görevlileri eşliğinde "istiska" (yağmur duası) namazı kılındı. Katılımcılar, hem beklenen yağışlar hem de bugüne kadar toprağa düşen rahmet için şükür duasında bulundu.

Yoğun katılımla gerçekleşen dualara siyasi partilerin ilçe başkanları, Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Kazım Uysal ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bağözü Mahalle Muhtarı İsa Çakıroğlu, geleneğin asırlardır sürdüğünü belirterek, "Köyümüz, adından da anlaşılacağı üzere üzüm bağlarıyla meşhurdur. Bu toprakların bereketi için atalarımızdan gördüğümüz bu geleneği yaşatıyoruz." dedi.

Duaların ardından katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.