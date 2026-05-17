Beypazarı\'nda Yağmur Duası Yapıldı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yeterli yağış olmaması gerekçesiyle vatandaşlar yağmur duası yaptı.

Tarım arazileriyle öne çıkan ilçede, Adaören, Kozağaç, Yoğunpelit, Kızılcasöğüt ve Gürsöğüt mahallelerindeki vatandaşlar yağmur ve şükür duasında bulundu.

Yağmur ve şükür duasına katılan İl Müftü Yardımcısı Mahmut Rauf Arcaklıoğlu, namazı öncesinde küs olanların barışması ve birbirine olan haklarını helal etmesinin önemli olduğunu söyledi.

Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Kazım Uslu da yağmur dualarının uzun yıllardır birliktelik içerisinde yapıldığını söyledi.

Duaların ardından katılımcılara ikramlarda bulunuldu.