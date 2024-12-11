Beypazarı Belediyesi, Çarşamba pazarında vatandaşlara ve pazarcılara sıcak çorba ikram etti.
Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, yaptığı açıklamada, esnafın ve toplumun her kesimden insanların yanında olmaya özen gösterdiklerini belirtti.
Esnafa sıcak çorba ikram ettiklerini anlatan Kasap, "Pazar duamızda bulunduk. Sosyal belediyecilik uygulaması kapsamında, zorlu koşullarda esnafımızın ve vatandaşın yanındayız."ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'ndan Sıcak Çorba İkramı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?