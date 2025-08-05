BEYRUT, 5 Ağustos (Xinhua) -- Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, 2020 yılında yaşanan yıkıcı liman patlamasında hayatını kaybedenlerin ve yaralananların aileleri pazartesi günü Şehitler Meydanı'nda bir araya geldi. Kalabalık, ellerinde hayatını kaybeden yakınlarına ait fotoğraflarla patlamanın gerçekleştiği limana doğru yürüdü.
Son Dakika › Güncel › Beyrut'ta 2020 Liman Patlaması Anısına Anma Töreni - Son Dakika
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