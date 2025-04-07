Beyrut'ta Gazze İçin Dayanışma Gösterisi - Son Dakika
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Beyrut'ta Gazze İçin Dayanışma Gösterisi

Lübnan'da yüzlerce vatandaş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

07.04.2025 20:16
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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta toplanan yüzlerce vatandaş, İsrail'in şiddetli saldırıları altındaki Gazze Şeridi ile dayanışma gösterisi düzenledi.

Beyrut'un batısında yer alan Ayn el-Mıreyse bölgesinde bir araya gelen Lübnanlılar, Gazze'de Filistin halkına karşı devam eden soykırım savaşını protesto etti.

Lübnan ve Filistin bayraklarının yanı sıra çeşitli mesajların yer aldığı afişleri taşıyan göstericiler, ABD ve İsrail'in aleyhinde sloganlar attı.

Arap ve İslam ülkelerinin de İsrail'in soykırım savaşına maruz kalan Filistin halkı için yeterli tepkileri göstermediğini savunan göstericiler, Müslüman ülkelerin Gazze'deki masum siviller için harekete geçmesi çağrısı yaptı.

Gazze'deki masum kadın ve çocuklara destek için boykot kampanyalarının da sürdürülmesi çağrısı yapan göstericiler, İsrail ve İsrail'den yana ülkelerin ürünlerinin tüketilmemesi yönünde talepte bulundu.

?Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1391 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 434 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 752'ye, yaralıların sayısı ise 115 bin 475'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beyrut'ta Gazze İçin Dayanışma Gösterisi - Son Dakika

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