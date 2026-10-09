Beyşehir Devlet Hastanesi'ne 8 uzman hekim katıldı, hasta kabulü başladı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla Beyşehir Devlet Hastanesi'nin hekim kadrosuna farklı branşlarda 8 uzman hekim katıldı.

Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Kutay Güven, gazetecilere, farklı branşlarda göreve başlayan uzman hekimlerle birlikte sağlık kadrosunun daha da güçlendiğini söyledi.

Yeni hekimlerin hasta kabulüne başladığını belirten Güven, "Aramıza katılan hekimlere hoş geldiniz diyerek atama süreçlerinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Beyşehir'e ve bölge halkına en iyi sağlık hizmetini sunmak için aynı özveriyle çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.