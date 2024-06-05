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Beyşehir Halk Eğitim Merkezi'nde yıl sonu sergisi açıldı.

Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, kurum binasındaki serginin açılışında, "Önümüzdeki dönemde bu kurslarımızın hem sayısını hem de niteliğini zenginleştirerek devam edeceğiz. Buradaki amaç, vatandaşlarımızın kabiliyetlerini ortaya çıkarmak, yeni kabiliyetler kazandırmak ve bunu ekonomik olarak bir kazanca çevirmektir."ifadesini kullandı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mevlüt Bakır da son bir yılda kurum tarafından açılan 358 kurstan 6 bin 791 kursiyerin faydalandığını belirtti.

Beyşehir'de Göl Festivali'nin yapılacağı tarih belli oldu

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Göl Festivali'nin Temmuzun 24 ile 28'i arasında yapılacağını belirtti.

Bayındır, yaptığı açıklamada," Beyşehir Göl Festivalini belediyemize bir yük yüklemeden sponsorlarla yapmaya çalışacağız. Büyükşehrimizden, Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan bazı destekler için istişarelerde bulunacağız." dedi.