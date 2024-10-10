Biden'dan Netanyahu'ya Beyrut'taki Sivillere Dikkat - Son Dakika
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Biden'dan Netanyahu'ya Beyrut'taki Sivillere Dikkat

Biden, Netanyahu'ya sivillerin zarar görmemesi ve diplomatik çözümler gerektiğini iletti.

10.10.2024 00:46
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İran'a saldırıya hazırlanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüşen ABD Başkanı Joe Biden, " Beyrut'ta nüfusun yoğun olduğu bölgelerdeki sivillerin gördüğü zararın minimize edilmesi gerektiğini" söyledi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden ile Netanyahu arasındaki telefon görüşmesine Başkan Yardımcısı Kamala Harris de katıldı.

ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan taahhüdünün vurgulandığı görüşmede Biden, Netanyahu'ya, Mavi Hat boyunca Lübnanlıların ve İsraillilerin evlerine güven içinde dönebilmeleri amacıyla "diplomatik çözüme" ihtiyaç olduğunu kaydetti.

İsrail'in artan saldırılarına ilişkin herhangi bir ifadenin yer almadığı açıklamaya göre Biden ayrıca, özellikle Beyrut'un nüfusu yoğun bölgelerinde sivillerin gördüğü zararın minimize edilmesinin önemine dikkati çekti.

Görüşmede iki isim, Gazze'de ateşkes için diplomasinin yeniden çalışmaya başlaması gerektiğini belirtirken, Biden Gazze'deki insani duruma işaret ederek bölgenin kuzeyine yeniden erişimin önemini vurguladı.

Beyaz Saray: 30 dakikalık görüşme verimli geçti

Biden-Netanyahu görüşmesine ilişkin basın brifinginde değerlendirmeler yapan Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, görüşmenin "doğrudan" ve "verimli" bir görüşme olduğunu kaydetmişti.

Görüşmenin yaklaşık 30 dakika sürdüğünü belirten ve fazla detaya girmeyen ABD'li Sözcü, "Başkan ile İsrail Başbakanı arasındaki görüşmede tabii ki birçok konuyu ele aldılar, birazdan yazılı açıklama yapacağız. İsrail ile, İran'ın son saldırısına nasıl karşılık verecekleri hakkında görüşmeye devam edeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

Jean-Pierre ayrıca, Biden'ın kapalı kapılar ardında Netanyahu hakkında küfürlü ifadeler kullandığı iddiasını içeren ve ABD'de 15 Ekim'de piyasaya çıkacak Bob Wodward'un kitabı hakkında da yorum yapmaktan kaçınmıştı. Jean-Pierre, Biden'ın Netanyahu için küfürlü ifadeler kullanıp kullanmadığı sorusuna, "Herhangi bir şeyi doğrulayamam." cevabını vermişti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın da Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin görüşü de sorulan Beyaz Saray Sözcüsü, o konuda da yorum yapmayacağını belirtmişti.

Aralarında soğuk rüzgarlar estiği söylenen Netanyahu ile Biden'ın yaklaşık 2 ay sonra ilk kez telefonda görüştüğü ifade edilmişti.

Walla'ya konuşan ve adı açıklanmayan yetkililer, İsrail'in misillemesinin "önemli" olmasını beklediklerini ve İran'daki askeri hedeflere hava saldırılarının yanı sıra bir dizi suikastı da içerebileceğini ileri sürmüştü.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 1 günlük ziyaret kapsamında ABD'ye gitmeyi planlıyordu. Ancak, Netanyahu'nun kendisi Biden ile telefonda konuşmadan Gallant'ın Washington ziyareti için yola çıkmasını istemediği bildirilmişti.

Bu haberin ardından Gallant'ın ABD ziyaretinin Netanyahu'nun talepleri nedeniyle bilinmeyen bir tarihe ertelendiği belirtilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Biden'dan Netanyahu'ya Beyrut'taki Sivillere Dikkat - Son Dakika

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