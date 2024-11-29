Biden\'dan Rusya\'ya Şok Tepki

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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırısını kınayarak, ülkesinin Ukrayna'ya desteğini yinelendi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden, Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik hava saldırısını "şoke edici" bularak kınadı.

ABD'nin Ukrayna'ya olan desteğini anımsatan Biden, "ABD, Ukrayna'yı ve özgürlük mücadelesini desteklemek üzere 50'den fazla ülkeyle birlikte hareket etmektedir." ifadesini kullandı.

Biden, Rusya'nın hava saldırısı sonucu birçok Ukraynalı sivilin elektriksiz kaldığını belirterek, ABD hükümetinin, Ukrayna'nın kışa hazırlığı amacıyla enerji şebekesinin dayanıklılığını artırmasına yardımcı olmak için çalışmalara devam ettiğini kaydetti.