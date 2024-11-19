Biden Danışmanı Lübnan'da Ateşkes Görüşmeleri Yaptı - Son Dakika
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Biden Danışmanı Lübnan'da Ateşkes Görüşmeleri Yaptı

ABD'li Amos Hochstein, Lübnan'da Başbakan Mikati ile ateşkes çabalarını ele aldı.

19.11.2024 16:51
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ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes çabaları kapsamında geldiği Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Başbakan Necib Mikati ile görüştü.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ve ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson'ın da katıldığı görüşmeye ilişkin Mikati'nin ofisinden yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, toplantıda, Hochstein'in ateşkes ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararının uygulanmasına yönelik çabaları ele alındı.

Toplantıda Mikati, hükümetin öncelikli hedefinin "ateşkesi sağlamak, Lübnan topraklarına saldırganlığı durdurmak ve Lübnan devletinin toprakları üzerindeki egemenliğini korumak" olduğunu yineledi.

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde sürdürdüğü yıkımı durdurması ve yerinden edilenlerin evlerine dönmesi gerektiğini vurgulayan Mikati, uluslararası kararların uygulanması ve ordunun güneydeki otoritesinin güçlendirilmesi konuları üzerinde durdu.

Hochstein ise görüşme sonrasında herhangi bir açıklama yapmadı.

Biden'ın danışmanı Hochstein, Lübnan Başbakanı Mikati'den önce Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir araya gelmişti.

Hochstein, Berri ile görüştükten sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ateşkes için ciddi bir şans olduğunu ve önümüzdeki günlerde çözüme ulaşmayı beklediklerini söylemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Biden Danışmanı Lübnan'da Ateşkes Görüşmeleri Yaptı - Son Dakika

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