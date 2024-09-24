Biden: Diplomasi, Gerginliğe Çözüm Olmalı - Son Dakika
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Biden: Diplomasi, Gerginliğe Çözüm Olmalı

Biden, İsrail-Hizbullah gerginliği için diplomatik çözüm çağrısında bulundu, savaşın kimseye yararı yok.

24.09.2024 18:47
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BİRLEŞMİŞ ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ile Hizbullah arasında artan gerginliğe ancak diplomatik bir çözümün çare olacağını kaydederek, "Tansiyon yükselmiş olsa da kapsamlı bir savaş kimsenin çıkarına değil, diplomatik bir çözüm halen mümkün, hatta açıkçası sürdürülebilir güvenlik için kalan tek yoldur." dedi.

79. BM Genel Kuruluna başkan olarak son kez hitap eden Biden, Gazze'deki insani krizden İsrail-Hizbullah gerilimine, ABD-Çin rekabetinden Rusya- Ukrayna Savaşı'na kadar birçok başlıkta mesajlar verdi.

İsrail'e verdiği koşulsuz destek dolayısıyla uluslararası kamuoyundan tepki toplayan ABD Başkanı Biden, Gazze konusunda önceki mesajlarına benzer ifadeler kullandı.

İsrail'in bir daha 7 Ekim gibi bir gün yaşamaması için tüm dünyanın duyarlı olması gerektiğini dile getiren Biden, buna karşılık Gazze'deki sivillerin de çok zor günler yaşadığını belirtti.

"Gazze'deki masum siviller de cehennemi yaşıyor"

Biden, "(Hamas'ın elindeki) Esirler gibi Gazze'deki masum siviller de cehennemi yaşıyor. Aralarında yardım çalışanlarının da olduğu binlerce kişi öldürüldü, çok fazla sayıda kişi yerlerinden edildi ve acil insani durumla karşı karşıya." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de bir ateşkese ulaşılmasının zamanının geldiğini vurgulayan Biden, "Artık tüm tarafların kendi koşullarını sonuçlandırma, esirleri evlerine getirme, Gazze'deki acıları sonlandırma ve bu savaşı bitirme zamanı gelmiştir." şeklinde konuştu.

"Kapsamlı bir savaş kimsenin çıkarına değil"

7 Ekim 3023'ten bu yana bölgede daha büyük bir savaşın çıkmaması için çalıştıklarını savunan Biden, Hizbullah'ın saldırılarına tepki gösterirken, İsrail'in saldırılarına ise herhangi bir yorum yapmadı.

Biden, İsrail ile Hizbullah arasında artan gerginliğe ilişkin, "Tansiyon yükselmiş olsa da kapsamlı bir savaş kimsenin çıkarına değil, diplomatik bir çözüm halen mümkün, hatta açıkçası sürdürülebilir güvenlik için kalan tek yoldur." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Biden: Diplomasi, Gerginliğe Çözüm Olmalı - Son Dakika

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