Biden, İsrail'e UNIFIL'i Hedef Almaması İçin Çağrı Yaptı - Son Dakika
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Biden, İsrail'e UNIFIL'i Hedef Almaması İçin Çağrı Yaptı

Biden, İsrail'in BM barış gücü olan UNIFIL'i hedef almaması gerektiğini vurguladı.

11.10.2024 22:17
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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'den, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) bağlı unsurları hedef almaması gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği ve kasırgaların bıraktığı yıkımla mücadele kapsamında yapılan brifingde gündeme dair soruları yanıtladı.

Biden, "İsrail'in BM barış gücü unsurlarını vurmaya son vermesini istiyor musunuz?" şeklindeki soruya, "Kesinlikle, elbette." diye yanıt verdi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de bugün İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile yaptığı görüşmede, UNIFIL'e bağlı unsurların güvenliğinden emin olmaları çağrısında bulunmuştu.

İsrail ordusu UNIFIL'i hedef aldı

UNIFIL, önceki gün İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu 2 barış gücü askerinin yaralandığını duyurmuştu.

Bugün de İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Ras Nakura bölgesindeki UNIFIL komuta merkezinin ana girişini top mermisiyle hedef almış, bir UNIFIL gözlem kulesi de "Merkava tankı" ile vurulmuştu. Saldırılarda 2 askerin daha yaralandığı bildirilmişti.

AA'ya açıklama yapan bir Beyaz Saray yetkilisi, UNIFIL askerlerinin hedef alınmasından derin endişe duyduklarını ifade etmiş ve bu konuda İsrail tarafıyla görüştüklerini belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Biden, İsrail'e UNIFIL'i Hedef Almaması İçin Çağrı Yaptı - Son Dakika

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