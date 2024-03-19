Biden, Netanyahu'ya İsrail'in Refah'a yönelik kara operasyonu konusunda endişelerini iletti - Son Dakika
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Biden, Netanyahu'ya İsrail'in Refah'a yönelik kara operasyonu konusunda endişelerini iletti

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya telefon görüşmesinde, İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara operasyonu düzenlemesi konusundaki derin endişelerini dile getirdi. Biden, Gazze'ye acil insani yardımların artırılması gerektiğini belirtirken, İsrail'in Hamas'a karşı kendini savunma hakkına vurgu yaparken sivilleri koruma sorumluluğunu da hatırlattı. Ayrıca, İsrail ile Hamas arasında devam eden rehine takası anlaşma süreci ve Gazze ile Mısır arasındaki sınırın güvenceye alınması konuları da görüşüldü.

19.03.2024 05:05  Güncelleme: 05:05
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ABD Başkanı Joe Biden, telefonda görüştüğü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, İsrail'in Refah'a yönelik "kapsamlı bir kara operasyonu" düzenlemesi konusundaki "derin endişelerini" dile getirdi.

Beyaz Saray, Biden ile Netanyahu arasında yaklaşık 1 aylık aranın ardından dün gerçekleştirilen telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamaya göre Biden, Netanyahu'ya, Gazze'ye acil insani yardımların kayda değer şekilde artırılması gerektiğini belirtti.

İsrail'in Hamas'a karşı kendini savunma hakkına vurgu yapan Biden, bununla beraber İsrail'in de sivilleri koruma sorumluluğu olduğunun altını çizdi.

Katar'da İsrail ile Hamas arasında devam eden rehine takası anlaşma sürecinin de görüşüldüğü belirtilen açıklamada, "Başkan, İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara operasyonu olasılığından duyduğu derin endişelerinin altını çizdi." ifadelerine yer verildi.

Refah'ta "kapsamlı bir kara operasyonu" olmaksızın nasıl bir operasyon yapılabileceğine ilişkin Amerikalı ve İsrailli yetkililerin en kısa zamanda Washington'da bir araya gelmesi konusunda mutabık kalan Biden ile Netanyahu, Gazze ile Mısır arasındaki sınırın güvenceye alınması konusunu da ele aldı.

Konuyla ilgili dün düzenlediği basın brifinginde konuşan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD olarak İsrail'in 1 milyondan fazla Filistinli sivilin sığındığı Refah'ta "kapsamlı bir kara operasyonu" yapmasına karşı olduklarını dile getirmişti.

Kaynak: AA

Joe Biden, İsrail, Mısır, Gazze, Orta Doğu, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Biden, Netanyahu'ya İsrail'in Refah'a yönelik kara operasyonu konusunda endişelerini iletti - Son Dakika

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