BİK Adana Şube Müdürü Çetin Oranlı, Çukurova Kitap Fuarı\'nda okurlarıyla buluştu

Basın İlan Kurumu (BİK) Adana Şube Müdürü Çetin Oranlı, Çukurova 16. Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluştu.

Oranlı, fuarda yazdığı 6 kitaptan "Olaylar ve Kişisel Tecrübe Işığında Gazetecilik", "Ruha Dokunan Patiler", "Ruha Dokunan İnsan Öyküleri" ile son olarak geçen yıl temmuz ayında yayınlanan ve Türkiye Yazarlar Birliği Yılın Şehir Kitabı olarak seçilen "Her Mevsim Baharı Yaşayan Şehir Adana" kitabı olmak üzere 4 kitabıyla stantta yerini aldı.

Fuar kapsamında düzenlenen imza gününde Oranlı, bugün ve yarın okurlarıyla bir arada olacak.

Oranlı, AA muhabirine, fuarda okurlarla buluşmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Kendisinin de gazeteci kökenli olduğunu, bu yönde de kitap yazdığını anımsatan Oranlı, son olarak Adana hakkında şehrin doğal ve tarihi güzelliklerine, derinliğine, kültürel, sosyolojik ve mistik yönlerine kendi bakış açısıyla vurgular içeren eserinin yayınlandığını belirtti.

"Her Mevsim Baharı Yaşayan Şehir Adana" eserinin, 2023 Yılın Şehir Kitabı seçildiği aktaran Oranlı, "Önümüzdeki günlerde ödülünü alacağız. Bu ödül de bizi motive etti. Umarım, şehrimiz için güzel bir farkındalık oluşması ve şehrin gerçek değerinin anlaşılması daha da güzelleşmesi için bir katkı oluşur." dedi.

Oranlı, Çukurova Kitap Fuarı'nın prestijli bir fuar olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.