Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı Vatandaşlara Aşure İkramında Bulundu

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(BİLECİK)- Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte vatandaşlara aşure ikram ederek, onlara Muharrem ayı ile ilgili iyi dileklerini iletti. Belediye Başkanı Subaşı, "Muharrem ayı dolayısıyla Atatürk Parkı'nda vatandaşlarımızla bir araya gelerek aşure ikramında bulunduk. Kardeşliğin, birlik ve beraberliğin en önemli simgelerinden Muharrem ayında gerçekleştirdiğimiz aşure ikramımızı Allah kabul etsin, vatandaşlarımıza şifa olsun" dedi.

Daha sonra vatandaşlarla sohbet eden Başkan Subaşı, çocuklarla hatıra fotoğrafları çektirdi.