Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi\'nde 21. yüzyıl becerileri tartışılıyor

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Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi dahil 10 okuldan 70 öğrencinin katıldığı "FENMUN 24" organizasyonunda, 21. yüzyıl becerileri tartışılıyor.

Model Birleşmiş Milletler (BM) Konferansı simülasyonu kapsamında Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi ev sahipliğinde merkez ve ilçelerden 10 okuldan 22 öğretmen ve 70 öğrencinin katılımı ile FENMUN 24 projesinin açılışı gerçekleştirildi.

Organizasyonun BM'nin bir simülasyonu olmasından dolayı öğrenciler, kendi ülkeleri adına değil, başka bir ülke delegesi olarak konferanslara katılıyor. Öğrenciler, dünya meselelerine başka ulusların bakış açısı ile bakabilmeyi öğrenerek, Türkiye, Güney Kore, İtalya, İsviçre, İrlanda, İngiltere, Hollanda, Finlandiya, Fransa ve Singapur gibi farklı ülkelerin coğrafi, sosyal, ekonomik, siyasi ve idari yönleri hakkında bilgi sahibi olacak.

Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi Müdürü Fadıl Ağdağ, yaptığı açıklamada, öğretmen ve öğrencilerin FENMUN 24 projesi hazırladığını söyledi.

Projeye 70 öğrencinin katılım sağladığını belirten Ağdağ, "MUN, Birleşmiş Milletler toplantılarının içerik ve şekil olarak öğrenciler tarafından canlandırıldığı konferanslardır. İlimizin merkez ve ilçelerinden gelen 10 liseden yaklaşık 70 öğrenci ve öğretmenin katıldığı 'FENMUN 24 Konferansı'nda 21. yüzyıl becerileri tartışılıyor. Her okulun delegeleri bir ülkeyi temsil ediyor. Ana dil İngilizcedir, böylece öğrenciler dünya meselelerine başka ulusların bakış açısı ile bakabilmeyi öğrenmekte ve farklı ülkelerin coğrafi, sosyal, ekonomik, siyasi ve idari yönleri hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmaktadır." diye konuştu.

Ağdağ, proje ile lise öğrencilerinin İngilizce olarak dünya sorunlarına çözüm getirebilmelerini, birbirlerinin fikirlerini sabır ve saygıyla dinlemelerini, kendilerini toplum önünde ifade edebilmelerini amaçladıklarını ifade etti.