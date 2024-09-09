Osmaneli'nde 24 Bin Dal Dolu Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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Osmaneli'nde 24 Bin Dal Dolu Makaron Ele Geçirildi

Osmaneli\'nde 24 Bin Dal Dolu Makaron Ele Geçirildi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yapılan operasyonda, bandrolsüz tütün ve tütün mamulü ticareti yapan bir şüphelinin aracında 24 bin 800 dal dolu makaron bulundu. Zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.

09.09.2024 15:20
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 24 bin dal dolu makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bandrolsüz tütün ve tütün mamulü ticareti yapan kişilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, Osmaneli ilçesinde bir şüphelinin aracında yapılan aramada, 24 bin 800 dal dolu makaron bulundu.

Zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.

Şehirler arası otobüste uyuşturucu ele geçirildi

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şehirler arası otobüsle uyuşturucu taşıdığı öne sürülen şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Zanlının üzerinde yapılan aramada, 10,25 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Şüpheli hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Osmaneli'nde 24 Bin Dal Dolu Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika

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