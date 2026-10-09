Bilecik\'te bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Bilecik'te bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik-Bozüyük kara yolunun Demirköy mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil bariyere çarptı ve 5 kişi yaralandı. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bilecik'te otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
S.A. yönetimindeki 34 EHT 811 plakalı otomobil, Bilecik- Bozüyük kara yolunun Demirköy mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
Kazada, sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan A.A, K.E, H.U.E. ve M.S.A. yaralandı.
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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