Bilecik\'te bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Bilecik'te otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

S.A. yönetimindeki 34 EHT 811 plakalı otomobil, Bilecik- Bozüyük kara yolunun Demirköy mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan A.A, K.E, H.U.E. ve M.S.A. yaralandı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.