Bilecik'te Dilenciler Suçüstü Yakalandı

(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir'den gelen dilencileri suçüstü yakalayarak cezai işlem uyguladı.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir'den kente gelen dilenci kadınları suç üstü yakaladı. Kişiler hakkında gerekli işlemleri başlatan ekipler, ceza işlemi uygulayarak, dilencileri geldikleri şehirlere geri gönderdi.

Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, vatandaşların dilencilik faaliyetlerine karşı duyarlı olmaları gerektiğini belirterek, ihbar için 153 numaralı telefonun kullanılabileceğini bildirdi.

Öndersev, "Zabıta Müdürlüğü olarak 7 gün 24 saat esasına göre vatandaşlarımızın her alanda sağlıklı ve güvenli hizmet alması amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca toplumun rahat ve güvenini bozacak olumsuz faaliyetlere karşı da gerekli denetimlerimiz devam etmektedir. Faaliyetlerimiz kapsamında şehir dışında ilimize gelerek dilenen kişiler, tespit edilip gerekli işlemler başlatılmıştır. Zabıta Müdürlüğü'müze bağlı ekipler tarafından teslim alınan paralar, kamuya aktarılmak üzere el konulmuştur" dedi.