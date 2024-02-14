Bilecik\'te Kamyon ile Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralı

Manisa'da Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e vatandaştan tepki: Beni köpek gibi sevme

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği noktalarda vatandaşların tepkisiyle karşılaşıyor. O anlarda kaydedilen bir görüntüde vatandaşlardan biri tavırlarından rahatsız olduğu Başkan Ergün'e "Elini indir, beni böyle sevme! Ben köpek değilim" diyerek tepki gösterdi.