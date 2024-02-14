Bilecik'te Kamyon ile Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralı - Son Dakika
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Bilecik'te Kamyon ile Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralı

Bilecik\'te Kamyon ile Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında, Barış K. yönetimindeki otomobil, kamyonla çarpışarak bariyere vurdu. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Ağır yaralanan Barış K, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

14.02.2024 13:53  Güncelleme: 13:55
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Bilecik'te kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Barış K. (23) yönetimindeki 54 AHR 537 plakalı otomobil, Osmaneli-Bilecik kara yolunun Gülümbe rampaları mevkiinde Yaşar P. (38) idaresindeki kamyonla çarpışıp yol kenarındaki bariyere vurdu.

Otomobilde sıkışarak yaralanan Barış K, bulunduğu yerden itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerince çıkartıldı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Barış K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA

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