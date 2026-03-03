Bilecik'te, "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti" programı gerçekleştirildi.
Kayıboyu Camisi'nde, Bilecik İl Müftülüğü tarafından, teravih namazı öncesi gerçekleştirilen programda, "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" birincisi Muhammed Esed Can ile "Uluslararası Ezan Okuma Yarışması" dünya ikincisi Ömer Mansur Duran, Kur'an-ı Kerim okudu.
İl Müftüsü Ahmet Dilek, programda yaptığı konuşmada, ramazanın Kur'an-ı Kerim ayı olduğunu söyledi.
Ramazan ayının bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ni içinde barındırdığını belirten Dilek, "Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu o mübarek aydayız. Bu bilinçle ramazan ayını Kur'an-ı Kerim'in maneviyatıyla süslemek için güzel sesli hafızlarımızı davet ettik. Rabbim Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza rehber kılmayı nasip eylesin." dedi.
Program, yapılan duaların ardından kılınan teravih namazıyla sona erdi.
