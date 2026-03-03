Bilecik'te Kur'an-ı Kerim Ziyafeti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik'te Kur'an-ı Kerim Ziyafeti

03.03.2026 23:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te, teravih öncesi düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar yapıldı.

Bilecik'te, "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti" programı gerçekleştirildi.

Kayıboyu Camisi'nde, Bilecik İl Müftülüğü tarafından, teravih namazı öncesi gerçekleştirilen programda, "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" birincisi Muhammed Esed Can ile "Uluslararası Ezan Okuma Yarışması" dünya ikincisi Ömer Mansur Duran, Kur'an-ı Kerim okudu.

İl Müftüsü Ahmet Dilek, programda yaptığı konuşmada, ramazanın Kur'an-ı Kerim ayı olduğunu söyledi.

Ramazan ayının bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ni içinde barındırdığını belirten Dilek, "Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu o mübarek aydayız. Bu bilinçle ramazan ayını Kur'an-ı Kerim'in maneviyatıyla süslemek için güzel sesli hafızlarımızı davet ettik. Rabbim Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza rehber kılmayı nasip eylesin." dedi.

Program, yapılan duaların ardından kılınan teravih namazıyla sona erdi.

Kaynak: AA

Bilecik, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te Kur'an-ı Kerim Ziyafeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Dışişleri Bakanı Arakçi ilkokula düzenlenen saldırıda ölen çocuklar için kazılan mezarları paylaştı İran Dışişleri Bakanı Arakçi ilkokula düzenlenen saldırıda ölen çocuklar için kazılan mezarları paylaştı
Öğrencisinin bıçaklayıp öldürdüğü öğretmenin yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı Öğrencisinin bıçaklayıp öldürdüğü öğretmenin yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı
İsrail, İran Radyo ve Televizyon Kurumu’nu vurdu İsrail, İran Radyo ve Televizyon Kurumu'nu vurdu
Orta Doğu’da tırmanan gerilim küresel piyasaları sarstı Orta Doğu'da tırmanan gerilim küresel piyasaları sarstı
Trump: İran’a kara saldırısına gerek kalmayacak Trump: İran'a kara saldırısına gerek kalmayacak
Netanyahu: Sonsuz bir savaşta değiliz Netanyahu: Sonsuz bir savaşta değiliz

23:57
İran’dan İsrail’e yeni saldırı dalgası
İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası
23:20
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Avrupa cehenneme düşecek
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Avrupa cehenneme düşecek
23:06
İran, Dubai’deki ABD Konsolosluğu’nu İHA ile vurdu
İran, Dubai'deki ABD Konsolosluğu'nu İHA ile vurdu
22:52
Trump: Hürmüz Boğazı’ndaki gemileri koruyacağız, gerekirse donanmamız tankerlere eşlik edecek
Trump: Hürmüz Boğazı'ndaki gemileri koruyacağız, gerekirse donanmamız tankerlere eşlik edecek
22:48
Ukrayna lideri Zelenski de savaşta tarafını belli etti
Ukrayna lideri Zelenski de savaşta tarafını belli etti
22:26
Trump’ın “İran cezası“ kestiği İspanya’dan ilk tepki geldi
Trump'ın "İran cezası" kestiği İspanya'dan ilk tepki geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 00:11:19. #7.11#
SON DAKİKA: Bilecik'te Kur'an-ı Kerim Ziyafeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.