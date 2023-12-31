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Bilecik'te Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi programı düzenlendi - Son Dakika
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Bilecik'te Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi programı düzenlendi

Bilecik'te Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) şubeleri tarafından düzenlenen 'Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi' programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda, İslam ülkelerinde ve mazlum coğrafyalarda yaşanan zulümler vurgulandı ve Mescid-i Aksa'nın işgal altında olmasının tüm ümmetin meselesi olduğu belirtildi. Program, ilahi ve ezgilerin seslendirilmesinin ardından sona erdi.

Bilecik\'te Mekke\'nin Fethi ve Kudüs Gecesi programı düzenlendi
31.12.2023 - 23:12,
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Bilecik'te Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) şubeleri tarafından " Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programı gerçekleştirildi.

Bilecik Şeyh Edebali ve Kültür Kongre Merkezi'ndeki program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

AGD Bilecik Şube Başkanı Saim Altıntaş, açılışta yaptığı konuşmada, siyonist ve emperyalist güçlerin İslam ülkelerinde ve mazlum coğrafyalarda zulümlerine devam ettiğini belirtti.

İslam aleminin ve mazlum coğrafyaların her gün ağır bedeller ödemeye ve acılar çekmeye devam ettiğini dile getiren Altıntaş, "İlk kıblemiz Mescid-i Aksa, kutsal toprağımız Kudüs, Filistin, Gazze uluslararası camiada meşrutiyeti bulunan ve devlet olarak tanınan fakat gerçekte bir terör örgütü olan İsrail'in saldırılarıyla işgal ve mezalim altındadır. Filistin'e, İslam coğrafyasının tam kalbine bir hançer gibi saplanan İsrail, bölgede yaşanan kaosun, terör olaylarının, iç savaşların ve işgallerin yegane sebebidir. Tüm kalbimizle inanıyoruz ki Kudüs Müslümanların en çetin imtihanıdır. Mescid-i Aksa'nın işgal altında olması sadece Filistinlilerin bir meselesi değildir. Kudüs'ün işgal altında olması Araplarla İsrail arasında bir mesele değildir. Mescid-i Aksa da Kudüs de Filistin toprakları da tüm ümmetin meselesidir." diye konuştu.

Adıyaman Müftülüğü Şube Müdürü Mehmet Ali Çetinkaya'nın konuşmacı olarak katıldığı programda, şehitler için sela okundu.

Program, ilahi ve ezgilerin seslendirilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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