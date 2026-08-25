Bilecik'te Yolcu Otobüsü Yangını
Bilecik'te bir yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü, bir yolcu yaralandı.
Bilecik'te yolcu otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyele söndürüldü.
A.R.Ş. (56) yönetimindeki 26 ADH 052 plakalı yolcu otobüsü, Bilecik-Bozüyük kara yolunun Kurtköy köyü mevkisinde otobüsün motor kısmında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Sürücü, otobüsü yol kenarına çekerek, ihbarda bulundu. Yolculardan F.K. ise inerken ayak bileğini burkması sonucu hafif yaralandı.
Kaynak: AA
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