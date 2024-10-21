Bilecik'te Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesi D 650 kara yolu Pazaryeri kavşağında meydana gelen zincirleme trafik kazalarında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Pazaryeri kavşağı trafik lambalarında Mehmet Ö. (43) İdaresindeki 11 ACD 446 plakalı araç, kırmızı ışıkta beklediği esnada sürücülüğünü Ünal B. (56) nin yaptığı 42 ACR 649 plakalı tır arkadan çarptı.

Ardından Naci A. (29) idaresindeki 42 DKB 34 tırın da diğer araçlara çarpmasıyla yaralanmalı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 11 ACD 446 plakalı araçta bulunan 1 kişi yaralanarak Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aynı anda 100 metre ileride aynı güzergahta ikinci bir kaza da meydana geldi. Sürücülüğünü İzzet Ö. (23) yaptığı 26 HK 490 plakalı araç ile seyir halindeyken, Mehmet Kaya B. İdaresindeki 35 AL 0358 plakalı araç önündeki araca arkadan çarptı.

Bu araçta bulunan Erdal B. yaralandı. Yaralının Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.

Uzun süre ulaşıma kapanan D-650 karay olu araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Trafik ve Jandarma ekipleri her iki kaza ile ilgili tahkikat başlattı.