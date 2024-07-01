Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Koruyucu Ailelerle Buluştu

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla düzenlenen programda kentteki koruyucu ailelerle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentteki bir davet salonunda gerçekleştirilen etkinlikte Vali Aygöl, koruyucu ailelerin toplumdaki önemine işaret ederek onlarla birlikte olmaktan büyük mutluluk yaşadığını belirtti.

Programda, Vali Aygöl'ün eşi Nazlı Aygöl de yer aldı.