Bilim Kafe ile 1200 Etkinlik

18.02.2026 17:07
YÖK, Bilim İletişimi Ofisi ile üniversitelerin bir yılda 1200 'Bilim Kafe' etkinliği düzenlediğini açıkladı.

(ANKARA) - Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Kurul bünyesinde oluşturulan Bilim İletişimi Ofisi koordinasyonunda üniversitelerin bir yılda bin 200 "Bilim Kafe" etkinliği düzenlediğini açıkladı.

Özvar, "Bilim İletişimi Ofisi'nin" kuruluşunun birinci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl Yükseköğretim Kurulumuz bünyesinde faaliyete geçirdiğimiz Bilim İletişimi Ofisimizin koordinasyonunda, üniversitelerimiz  bin 200 Bilim Kafe etkinliği düzenledi. Köy kahvehanelerinde, tarlalarda, maden sahalarında, vapurlarda, tarihi alanlarda ve daha nice mekanda bilim konuşuldu. 'BilimKafe' buluşmalarıyla yükseköğretim sistemimizin, dünyanın en geniş kapsamlı bilim-toplum organizasyonlarından birine imza atmış olmasının gururunu yaşıyoruz. Bilim insanlarımızın yüz binlerce vatandaşımızla doğrudan bir araya gelmesi, üniversitelerimizin ürettiği bilimsel bilgiyi toplumla paylaşmayı görev bilen öncü kurumlar olma sorumluluğunu da yerine getirdiğini göstermektedir. Bilim, topluma dokundukça değeri artan, toplumsal fayda gözetildikçe karşılık bulan hayati bir değerdir. Bizler de bu anlayışla bilimi hayatın tam merkezine taşımaya kararlıyız. Bu süreçte büyük bir özveriyle çalışan koordinasyon ekibimize, üniversitelerimize, akademisyenlerimize ve bilime sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza hassaten teşekkür ediyor; kuruluş misyonunu başarıyla yerine getirmekte olan Bilim İletişimi Ofisi'nin 1. yılını kutluyorum. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda bu etki artarak büyüyecek, bilim ile toplum arasındaki bağ memleketin her bir köşesinde daha da güçlenecektir."

Kaynak: ANKA

Etkinlik, Güncel, Bilim, Son Dakika

