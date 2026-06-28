BİLMED Geleneksel Pilav Günü Düzenledi

Bilecik İmam-Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği (BİLMED) ile Eğitime Destek Platformu (EDP) işbirliğinde geleneksel pilav günü etkinliği düzenlendi.

BİLMED Başkanı Halis Çelik, Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, İmam Hatip Okullarının sadece bir eğitim kurumu olmadığını dostlukları, değerleri ve hayat anlayışını şekillendiren önemli yuvalar olduğunu söyledi.

Aynı okulun mezunları olarak değil, aynı değerleri paylaşan büyük bir ailenin fertleri olarak buluştuklarını ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"Yıllar önce aynı sıralarda oturduk, aynı koridorlarda yürüdük, aynı hocalardan ders aldık. O gün kurduğumuz dostluklar bugün hala devam ediyor. Çünkü bizi bir araya getiren ortak hatıralarımız ve güçlü kardeşlik bağlarımızdır. İmam Hatip okulları bizlere yalnızca bilgi değil; ahlakı, dürüstlüğü, sorumluluğu ve topluma faydalı olmayı da öğretti. Bugün mezunlarımız hayatın birçok alanında ülkemize hizmet ederek bu değerleri yaşatmaktadır. Mezun buluşmaları geçmişi hatırlamanın yanı sıra dayanışmayı güçlendirmek, gençlerimize destek olmak ve okullarımızla bağlarımızı sürdürmek için önemli fırsatlardır. Her mezunumuz okulumuzun yaşayan bir değeridir. Bizlere düşen görev; değerlerimizi yaşatmak, birlik ve beraberliğimizi korumak, gençlerimize rehber olmak ve iyiliğin yanında durmaktır."

TBMM 27. Dönem AK Parti Milletvekili Selim Yağcı, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek ve Memur Sendikaları Konfederasyonu İl Temsilcisi Ahmet Selöz ile Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Abdullah Özbek'ın de katılımcılara hitap ettiği etkinlik, Şeyh Edebali Tasavvuf Musiki Korosunun dinletisi ve pilav ikramıyla sona erdi.