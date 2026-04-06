Bingöl Belediye Başkanı'ndan AA'ya Kutlama

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yılını kutladı.

Arıkan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, AA'nın hakikatin izini süren, milletin sesini dünyaya duyuran köklü bir çınar olduğunu belirtti.

AA'nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla kurulduğu günden bu yana doğru, hızlı ve güvenilir haberciliğin öncüsü olduğunu kaydeden Arıkan, "Kuruluşunda emeği geçenleri rahmet ve minnetle anıyor, özveriyle görev yapan Anadolu Ajansı ailesini tebrik ediyorum. Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.