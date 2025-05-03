Bingöl'de fırtına ve sağanak nedeni ile ahır çöktü
BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde şiddetli rüzgar ve sağanak nedeni ile ahır çöktü. Olayda bir büyükbaş hayvan telef oldu.
Karlıova ilçesi Bahçe köyü Kendosor mevkiinde bulunan bir işletmeye ait ahırda, aşırı yağmur ve kuvvetli rüzgar nedeniyle çökme meydana geldi. Çökme sonucunda ahırda bulunan büyükbaş hayvanlardan biri telef olurken bir hayvan ise yaralı olarak kurtarıldı. Ahırda bulunan diğer 9 büyükbaş hayvan ise herhangi bir zarar görmeden sağlıklı şekilde bulundukları yerden çıkarıldı. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde gerekli incelemeler gerçekleştirildi.
Son Dakika › Güncel › Bingöl'de Fırtına Ahırı Çöktürdü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?