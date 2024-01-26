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Bingöl'de Kar Yağışı ve Tipi Nedeniyle Erzurum Kara Yolu TIR Trafiğine Kapatıldı - Son Dakika
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Bingöl'de Kar Yağışı ve Tipi Nedeniyle Erzurum Kara Yolu TIR Trafiğine Kapatıldı

Bingöl'de etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum kara yolu TIR trafiğine kapatıldı. Ayrıca çevre illerle olan bağlantı yollarında da zincirsiz ticari araçların geçişine izin verilmedi. Kent merkezindeki çocuklar ise tahta kızaklarla karın tadını çıkardı.

Bingöl\'de Kar Yağışı ve Tipi Nedeniyle Erzurum Kara Yolu TIR Trafiğine Kapatıldı
26.01.2024 - 22:47,  Güncelleme: 22:49
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BİNGÖL'de etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum kara yolu TIR trafiğine kapatıldı, çevre illerle olan bağlantı yollarında da zincirsiz ticari araçların geçişine izin verilmedi.

Bingöl Valiliği, kentte etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum kara yolunun 0-24'üncü kilometreleri arasındaki bölümün TIR trafiğine kapatıldığını duyurdu. Duyuruda ayrıca, Elazığ kara yolu Kurudere kavşağı, Diyarbakır kara yolu Genç Viyadüğü girişi ve Erzurum ve Muş kara yolları istikametindeki Kervansaray Kavşağı'ndan itibaren patinaj zinciri takmayan TIR, otobüs, minibüs, taksi ve ticari araçların geçişlerine izin verilmeyeceği belirtildi.

Kent merkezindeki Mirzan Mahallesi'nde çocuklar da, yaptıkları tahta kızaklarla kayarak, karın tadını çıkardı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bingöl'de Kar Yağışı ve Tipi Nedeniyle Erzurum Kara Yolu TIR Trafiğine Kapatıldı - Son Dakika
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