Bingöl'de Kaybolan Öğretmen İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

06.05.2026 13:03
Emekli öğretmen Kutbettin Keskin, 1 Mayıs'tan beri kayıp. Arama çalışmaları devam ediyor.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde kaybolan emekli öğretmeni arama çalışmaları devam ediyor.

Yeşilova Mahallesi'ndeki evinden 1 Mayıs'ta ayrıldıktan sonra haber alınamayan ve Parkinson hastası olduğu öğrenilen emekli öğretmen Kutbettin Keskin'in (46) yakınlarının 2 Mayıs'ta durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine arama çalışması başlatıldı.

Bingöl, Muş, Elazığ ve Van'dan bölgeye gelen AFAD, jandarma, güvenlik korucuları ile bazı sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerinden oluşan 187 kişinin katılımıyla, Haçapur Deresi ve arazide Keskin'i arama çalışmaları yürütülüyor.

Dron desteğiyle gerçekleştirilen aramada, Van'dan gelen AFAD dalgıç ekibi de derenin derin kısımlarında çalışma yapıyor.

Önceki gün Haçapur Deresi'nin çevresinde yapılan aramada bulunan mont, cep telefonu ve cüzdanın Keskin'e ait olduğu belirlenmişti.

Kaynak: AA

